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中國對台26條意圖影響大選 蔡英文霸氣3字回應
2019-11-05 15:06:44
〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦昨（4日）公布對台「26條措施」，聲稱給予台灣民眾和中國人民同等的待遇，總統蔡英文今上午在屏東受訪時回應，在這個時刻提出來用意，就是意圖要影響大選，而隨後更在臉書上霸氣回應，意圖影響大選、逼迫台灣人民接受「一國兩制」，答案只有三個字「不可能」。
蔡英文今天上午回到故鄉屏東，參加高雄榮民總醫院屏東大武分院開工動土奠基典禮，會後受訪時，針對國台辦提出的對台26項措施，總統回應，不論是先前提出的31項措施或是現在26條，其實都是在中國的「一國兩制台灣方案」脈絡裡，就是中國為了實現對台灣一國兩制方案而推出的。
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蔡總統強調，現正值台灣總統大選期間，中國在這個時刻提出來，其用意非常明顯，就是意圖要影響大選。
隨後蔡英文總統在透過臉書表示，中國企圖強推其所定調「一國兩制台灣方案」，政府的態度很堅定，意圖影響大選、逼迫台灣人民接受「一國兩制」，答案只有3個字「不可能」。