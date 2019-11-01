民進黨青年競總今開幕 林飛帆：不要相信藍色和白裡透紅

民進黨青年競選總部今日開幕，民進黨主席卓榮泰晚間到場朗讀致台灣一封信，民進黨副秘書長林飛帆表示，「我們不會相信藍色，不會相信淡藍色，也不會相信白裡透紅」。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-01 20:27:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨青年競選總部今日開幕，晚間舉行「給台灣的一封信為台灣加油」與總統談心之夜活動；民進黨主席卓榮泰致詞表示，現在台灣內部和外部都面臨很多挑戰，民進黨會成為台灣民主的捍衛者；民進黨副秘書長林飛帆表示，「我們不會相信藍色，不會相信淡藍色，也不會相信白裡透紅」，會一起堅定踩在綠色土地，一起幫助小英守住國會、保住台灣。

卓榮泰指出，謝謝年輕好夥伴，想說自己站在這邊降低整個平均年齡，今天他與羅文嘉兩人是介於年輕與不年輕之間，謝謝你們的包容。這地方有一陣子是黑暗的，前陣子開始搭設帳篷有了燈光，今天有你們來更加明亮，希望一直點燃下去直到勝利那一天。

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卓榮泰提及，要感謝年輕幹部今年加入民進黨，也要感謝年輕地方公職，喚起鄉親對民進黨信任，在年輕人面前他不敢造次，要跟隨年輕人的腳步。

卓榮泰表示，婆娑美麗的福爾摩莎親愛台灣，你是我們安身立命的所在，也是二千三百多萬人民為生活奔波打拼的地方，但這短短四百多年，紀載許多外族人入侵的歷史。

卓榮泰提及，在這些血淚中有無數民主前輩為民主自由奉獻，很難想像台灣在三十年前才迎來民主化，並在民主自由活得欣欣向榮，台灣在民主自由不只是台灣人的驕傲，也讓台灣在世界上站穩腳步。

卓榮泰說，現在台灣內部和外部都面臨很多挑戰，台灣邁向十字路口，民進黨將肩負起守護台灣的使命。民進黨成立青年競選總部代表重視青年，執政三年來政府提高基本工資、推行年金改革、落實婚姻平權，走在穩定改革道路上，民進黨會成為台灣民主的捍衛者。

民進黨副秘書長林飛帆表示，要給台灣的一封信不長，「台灣很美好，有人唱衰，我們不會。有人說要發大財，實際上餘額不足。有人說想要挖石油，但我們都知道不要挖山。有人想綑綁你，告訴你是誰的一部分，但是我們不會，有民主決定我們的命運，命運決定自己手中」。

林飛帆指出，台灣非常美好，在這時間及時刻要一起守護台灣，一起護國會、顧小英、保台灣，是每一個人使命。「我們不會相信藍色，不會相信淡藍色，也不會相信白裡透紅的，會一起堅定踩在綠色土地，來幫助小英守住國會、保住台灣。

民進黨秘書長羅文嘉談及，台灣不會孤單，因為會有一代又一代、一棒又一棒年輕人站出來守護台灣，想到二、三十年前第一次籌辦青年總部對抗獨裁和權威，今天搭帳篷於此，這是台灣最美麗的地方。

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