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黃之鋒遭封殺參選權 林飛帆：證明「一國兩制」無公平民主

香港政府取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員資格，民進黨副秘書長林飛帆表示，由此證明，在中國推行的「一國兩制」之下，「沒有真正公平的民主參政的空間」。（記者塗建榮攝）

香港政府取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員資格，民進黨副秘書長林飛帆表示，由此證明，在中國推行的「一國兩制」之下，「沒有真正公平的民主參政的空間」。（記者塗建榮攝）

2019-10-29 18:15:28

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港政府取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員資格，民進黨副秘書長林飛帆今（29）日表示，由此證明，在中國推行的「一國兩制」之下，「沒有真正公平的民主參政的空間」。

林飛帆今日下午在臉書轉發分享黃之鋒回應港府取消他參選資格的臉書貼文，並發文直言他的好友黃之鋒被取消區議會議員的參選資格，證明在「一國兩制」底下，沒有真正公平的民主參政的空間。

林飛帆表示，中國國家主席習近平今年初提出「一國兩制台灣方案」後，總統蔡英文隨即表明「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

他說，民進黨今年9月底在全國黨代表大會上通過的新決議文〈社會同行世代共贏決議文〉，其中第一個主張，也是「我們明確拒絕『一國兩制』」。

林飛帆強調，「拒絕一國兩制」不只是總統的主張，也透過決議文成為民進黨的共同基本綱領。他說，「『拒絕一國兩制』，我們不會有任何一秒猶豫。」

香港政府取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員資格。（路透）

香港政府取消香港眾志秘書長黃之鋒參選區議員資格。（路透）

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