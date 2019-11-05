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韓幕僚自PO博士論文 旅美學者：國中程度英文

高雄市長韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治研究所教授廖達琪，日前在臉書上PO出她的論文照，意有所指地表示「博士論文通常要精裝好，依照學校規定繳交送存」。（擷取自廖達琪臉書）

高雄市長韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治研究所教授廖達琪，日前在臉書上PO出她的論文照，意有所指地表示「博士論文通常要精裝好，依照學校規定繳交送存」。（擷取自廖達琪臉書）

2019-11-05 22:08:18

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜國政顧問團召集人、中山大學政治研究所教授廖達琪，日前在臉書上PO出她的論文照，意有所指地表示「博士論文通常要精裝好，依照學校規定繳交送存」。對此，旅美學者翁達瑞指出，廖達琪一篇學術論文中，最重要的100字摘要精華，就出現了16個基本文法錯誤。他也狠酸「只要讀過國中英文，多數人都可看懂我對廖達琪的檢驗」。

廖達琪日前在政論節目上表示「總統根本不該管那麼多事」引發熱議。對此，翁達瑞表示，在好奇心驅使下，他查閱了廖達琪的學經歷簡介，發現廖著作豐富，中英文期刊論文超過七十篇。翁達瑞說，對台灣學界不熟的外行人，很可能會對她肅然起敬。但是在行家的眼中，廖達琪琳瑯滿目的著作，只能用一個比喻形容：「乞丐逃難、滿身家當、都不值錢！」

翁達瑞說，學術論文的開頭都有一段100多字的摘要，可說是整篇論文的精華，「摘要精彩的論文內容不一定好；但摘要爛的論文內容只會更爛」。翁達瑞舉出廖發表於「政治科學國際期刊」的一篇論文，表示在一段只有10個句子的摘要，他就找到了16個基本的文法錯誤。

此外，翁達瑞也說，除了文法的錯誤，包括用詞不當、語意不清、累贅重複，這段摘要還有許多基本的寫作問題。他也質疑，「這種品質低落的論文，怎麼可能在國際期刊發表呢」？

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