韓幕僚稱總統別懂太多 旅美學者：恐是觀察完韓的心得

韓國瑜在全台展開傾聽之旅，他的國政顧問團成員認為總統不應該管太多。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 23:31:12

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜國政顧問團成員之一、中山大學政治研究所教授廖達琪，日前在政論節目替韓辯護，稱他當總統「不用知道太多」，「總統只是讓國家有個代表」；旅美學者翁達瑞表示，「那總統根本就不用選了」，並稱「或許廖達琪的觀察結論是韓國瑜懂的不多，所以只好扭曲事實，宣稱總統不該管那麼多事，不需要知道那麼多事！」

廖達琪10月31日在《三立新聞台》政論節目「新台灣加油」表示，「總統就是一個正常人，尤其在民主政治，我們其實選總統只是讓國家有個代表而已，真正做事是叫行政院，那是真正國家的重要機關，去讀讀憲法第57條還是第幾條，行政院是國家最高行政機關，總統根本不該管那麼多事，根本不需要知道那麼多事，我們根本不應該期待總統什麼都能，又做典範，又這個什麼」。

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翁達瑞今（4）日在臉書指出，學者為總統候選人助選，是基於知識良知與學術清譽，所以發言內容必須根據事實並符合邏輯，但是廖達琪卻反其道而行，宣稱總統的職位不重要，這些說詞完全背離事實，總統可以把內政授權行政院長，但國防外交不得假手他人。至於行政院長的施政，也必須在總統的監督之下。在台灣的憲政體制，總統並不是虛位元首。

翁達瑞強調，或許廖強詞奪理是因為心虛，因為韓國瑜的能力普受外界的質疑，廖達琪是韓國瑜國政顧問團的一員，有機會貼身觀察韓國瑜的一言一行，或許廖達琪的觀察結論是韓國瑜懂的不多，所以只好扭曲事實、削足適履，按照她的說法，總統根本就不用選了，乾脆修憲來個「全民總統大抽籤」，被抽中的總統就不用管那麼多事，「可以整天打牌抱女人，過著喝酒打屁的快樂日子！」

翁達瑞臉書全文

廖達琪認為，總統不該管那麼多事情，不需要知道太多事情。（圖擷取自三立新聞台）

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