問這題分高下！旅美學者：韓國瑜毫無政策論述能力

翁達瑞發現，韓國瑜根本沒有政策論述能力，若雙方在政績方面交戰則高下立判。（資料照）

2019-10-31 22:34:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期發言爭議不斷，旅美學者翁達瑞認為，韓製造話題的目的是要淹沒總統蔡英文的政績，若小英用政績反問韓國瑜就能抓回話語權，例如怎樣維持台股加權指數的高點？「這是馬英九執政8年都做不到的事！」

翁達瑞在臉書指出，讓選舉成為笑柄，是破壞民主制度的最佳手段。當媒體充斥著荒唐的選舉話題，如「王八蛋與爸爸」、「白白胖胖」等說詞，最大的輸家是台灣得來不易的民主制度，且韓國瑜毫無政策討論能力，他的競選策略就是製造話題，淹沒蔡英文的政績。

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翁達瑞表示，若小英沒機會談政績，韓的競選策略就算成功，他是「死豬不怕滾水燙」，像「白白胖胖」這種言談根本不值得被回應，若能抓準韓國瑜的弱點，針對政績、政見進行反擊，不但能提升論述品質，也可重新掌握化語權，並逼迫韓國瑜做政策回應。

翁達瑞舉例，「蔡英文可以逼問韓國瑜，如何把股票指數繼續維持在最高點？這是馬英九執政八年都做不到的事！」，反擊韓國瑜的發言，就交給「網路義勇軍」就夠了。

翁達瑞臉書全文

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