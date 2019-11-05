彰化蓋賽車場？綠營議員質詢 王惠美踢皮球給中央

賴清美拿出賽車場地的照片，質詢縣長王惠美支不支持高雄市長韓國瑜參訪彰化汽車產業，提出蓋庶民賽車場。（圖擷取自網站）

2019-11-05 17:20:11

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨籍彰化縣議員賴清美今天在議會質詢時，問縣長王惠美，認不認同高雄市長韓國瑜今年9月參訪彰化汽車產業，提出彰化蓋庶民賽車、中部蓋國際機場？王惠美則把球丟給中央，只要中央支持，地方會配合。

賴清美說，韓國瑜來彰化開支票，提出蓋賽車場、國際機場，她覺得賽車這主意不錯，彰化其實需要賽車場，賽車讓年輕人培養正當娛樂，不做壞事、也不吸毒，而地方有了賽車競賽，年長者縱使無法上場較競，也可以開心觀賽，多了戶外休閒娛樂。

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王惠美回答說，很多汽車相關產業的中小企業都在彰化縣，我們（指縣府）樂見看見蓋賽車場，她相信，如果這樣的政策能夠落實，對彰化縣整體的產業會有很大的幫助，「如果中央支持的話，地方絕對全力支持，只要對彰化縣民有利的，我們都會全力以赴！」

賴清美不滿意王惠美的回答，要求縣府要有規劃，不要只讓參選人隨便畫大餅，來地方亂呼攏；她再舉例，20年前阮剛猛縣長時代曾規劃線西蓋國際機場，至今仍無下文，要求王惠美清楚表態。

賴清美說，看來縣長對蓋賽車場應該還不確定，沒有進一步的規劃，害她還以為，韓國瑜來了之前，曾跟縣長商量過才敢開出蓋賽車場的支票，沒想到韓國瑜來，也只是說說而已！

坐在主席台的議長謝典林緩頰說，蓋賽車場、機場，他了解多可以會後進一步說明，謝典林說，70萬的澳門人口，每年有3000多萬觀光人口，香港700萬人也接近4000萬觀光人口，要發展觀光，國際機場一定要有。

王惠美最後補充說，如果中央願意來彰化蓋國際機場，我們都全力支持。

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