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韓國瑜「白胖、黑瘦」說 王惠美解讀：庶人講話不會修飾…
2019-10-29 14:38:14
〔記者張聰秋／花壇報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天在彰化縣為其選舉造勢，昨晚他在員林市「與庶民有約」活動場合，用「白白胖胖」影射綠營市長，用「黑黑瘦瘦」形容藍營縣市長，對此，韓國瑜在花壇鄉參觀果園時拒絕回答，而彰化縣長王惠美則為其解讀，表示應該是要反映政府資源分配藍綠差異大，庶人講話沒有經過修飾。
王惠美是在花壇鄉陳鐵池帝王柚的果園場合，等候韓國瑜來前接受媒體訪問，對於韓國瑜昨晚在員林市造勢場合惹出的失言風波，她解讀說，韓市長想表達的應該是資源分配藍綠差異很多啦！
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媒體追問對於韓國瑜把桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌譏為「白白胖胖」的看法？王惠美先是反問媒體「你們沒有覺得他們（指鄭文燦、林右昌）都不錯嗎？語畢，停頓了一會，王惠美緊接對著包圍他的媒體記者群說，你們把鄭文燦過去的體格和現在做比較，要看差多少啊！
媒體趁勢再問王惠美，會不會覺得用這樣的比喻不恰當？王惠美回答說，韓國瑜個性直話直說，比較不懂得修飾，但他的意思應該是講藍綠資源的差異太多了，桃園預算一加就是千億元，屏東預算也一加就是500、600億元，韓市長要形容的應該就是這部分。
王惠美強調，自己不是幫韓國瑜做「善後解釋」，用外型比喻並非歧視，同時也表明希望自己可以瘦一點。她說，韓市長只是直接表達，「我大概聽得懂他的意思，庶人講話他不太會去修飾啊！這就是他可愛的地方。」