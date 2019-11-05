十大韓粉網紅訂閱加總還輸館長 李正皓嗆：都在寄生韓國瑜

李正皓分析，韓國瑜目前在網路族群的操作質量大輸，旗下「十大韓粉YouTuber」的訂閱數與聲量加總還抵不過「館長」陳之漢一人。（資料照）

2019-11-05 08:00:14

〔即時新聞／綜合報導〕知名韓粉直播主高鈞鈞日前在民進黨舉行的「新北群英會」音樂會中直闖媒體區，影射現場記者為網軍，草協聯盟發起人李正皓對此在臉書曾怒批此行徑是「低級當有趣」，李昨日也在政論節目《關鍵時刻》中分析，韓國瑜目前在網路族群的操作質量大輸，旗下「十大韓粉YouTuber」的訂閱數與聲量加總還抵不過「館長」陳之漢一人。

李正皓表示，韓國瑜找了一群沒有政治經驗的訴人來當他的側翼、操作網路族群，而這些人就是高鈞鈞、文山伯、強強滾、桃園孫先生、寒國人、陳清茂、高雄林小姐、杏仁哥等人，這些韓粉YouTuber的訂閱數加總起來也不過才78萬，館長一個人就81.9萬，更別說還有蔡阿嘎超過200萬訂閱、博恩夜夜秀也有將近80萬，「比質也比不過、比量也比不過」。

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李正皓認為，韓粉YouTuber要當YouTuber當然沒問題，但這些人不是網路原生意見領袖，並沒有「自帶流量」，像是館長就有帶一些健身粉絲、軍警；蔡阿嘎會有年輕人、婦女粉絲；博恩夜夜秀則是吸引知識青年。

李正皓指出，政治人物要網紅結合要的是「自帶流量」這一塊，才能走出同溫層，這是操作網路選戰的基本邏輯。反觀韓粉YouTuber，李正皓強調他們就是「寄生韓國瑜」，韓國瑜有多少粉絲，高鈞鈞就有多少粉絲，重疊數高達百分百，所以高鈞鈞在粉絲人數方面也只能「吃韓粉」。

李正皓分析，韓國瑜旗下包括高鈞鈞（圖）在內的「十大韓粉YouTuber」的訂閱數加總還抵不過「館長」一人。（翻攝自臉書）

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