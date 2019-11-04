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當初去造勢 前韓粉怒摔紀念品：提醒自己去年多弱智！

有位女孩表示自己去年曾力挺韓國瑜（見圖），不只出席造勢，還買了韓的紀念品，但如今她卻怒摔紀念品，怒嗆「它的存在時刻提醒著，去年的自己有多弱智」。（資料照）

有位女孩表示自己去年曾力挺韓國瑜（見圖），不只出席造勢，還買了韓的紀念品，但如今她卻怒摔紀念品，怒嗆「它的存在時刻提醒著，去年的自己有多弱智」。（資料照）

2019-11-05 00:41:37

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜去年受到不少民眾力挺，贏下高雄市長選舉，但事後卻帶職參選，讓許多民眾相當失望。有位女孩就表示，去年曾力挺韓國瑜，不只出席造勢，還買了韓的紀念品，但如今她卻怒摔紀念品，大嗆「它的存在時刻提醒著，去年的自己有多弱智」。

一位過去曾為韓粉的女孩在臉書社團「公民割草行動」PO出影片，自稱去年11月參加完鳳山大會師造勢買下韓國瑜2大3小的週邊紀念品，當初還送給同是韓粉的親友。但如今她無奈表示，這個紀念品時時刻刻提醒她「去年的自己有多弱智」，因此想把紀念品摔碎，但一直摔都摔不碎，最後她將這個紀念品摔進水溝「祝他順風，不送」。

這名女孩也說，身邊有不少朋友一天到晚罵韓國瑜，卻嫌家太遠不回家投票，她強調，這種狀況她都會催票，「萬一真的有萬一，至少你還參加過最後一次真正的選舉」，她呼籲，大家一定要努力催票，太多人覺得不差自己這一票了。

許多網友看了紛紛表達自己的意見，留言表示「醒了就好！請分享妳的自身感受及經驗給妳身邊還沒醒的朋友，台灣人民感謝妳！」、「你走出來了加油，加倍奉還給憨吉」、「希望你能多拉幾個醒過來！」、「不要亂丟垃圾啦」、「摔的好！」、「水溝好可憐被污染了」。

一位過去曾為韓粉的女孩在臉書社團「公民割草行動」PO出影片，表示自己去年11月參加完鳳山大會師造勢買下韓國瑜2大3小的週邊紀念品，當初還送給同是韓粉的親友。（圖片擷取自「公民割草行動」）

一位過去曾為韓粉的女孩在臉書社團「公民割草行動」PO出影片，表示自己去年11月參加完鳳山大會師造勢買下韓國瑜2大3小的週邊紀念品，當初還送給同是韓粉的親友。（圖片擷取自「公民割草行動」）

她無奈表示，這個紀念品時時刻刻提醒她「去年的自己有多弱智」，因此想把紀念品摔碎，但一直摔都摔不碎，最後她將這個紀念品摔進水溝「祝他順風，不送」。（圖片擷取自「公民割草行動」）

她無奈表示，這個紀念品時時刻刻提醒她「去年的自己有多弱智」，因此想把紀念品摔碎，但一直摔都摔不碎，最後她將這個紀念品摔進水溝「祝他順風，不送」。（圖片擷取自「公民割草行動」）

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