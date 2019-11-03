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韓粉影射記者是網軍 李正皓嘆「低級當有趣」

李正皓談到韓粉影射記者是網軍一事，嘆希望投票日快來，用選票還台灣、藍營一個「朗朗乾坤」。（資料照）

李正皓談到韓粉影射記者是網軍一事，嘆希望投票日快來，用選票還台灣、藍營一個「朗朗乾坤」。（資料照）

2019-11-03 10:26:47

〔即時新聞／綜合報導〕太離譜！昨日晚間，死忠韓粉高鈞鈞到民進黨新北市立委第6選區造勢晚會開直播，竟偷拍發稿記者的電腦螢幕，還刻意以「1450（網軍）」等言詞影射記者就是網軍。前國民黨籍「草協聯盟」發起人李正皓在臉書向大眾描述此事，嘆希望投票日快來，用選票還台灣、藍營一個「朗朗乾坤」。

直播中，該韓粉擅闖媒體發稿區，未經過同意便擅自拍攝記者電腦螢幕，讓編輯系統及未完成的文字全都曝光。李正皓附上該影片截圖佐證，表示該韓粉還在直播中公然對觀眾說出「有沒有看到這群年輕人在用電腦打字？」、「來1450（網軍）」、「是不是？我不知道？」，刻意影射記者是網軍，即便有在場記者解釋這是媒體新聞作業，該韓粉仍在youtube直播留檔中使用「網軍現場作業」作為影片標題。

李正皓表示，觀看該影片時，唯一能想到的只有「無知、荒謬、低級當有趣」。他感慨，「魑魅魍魎」一直都在，但究竟是國民黨總統候選人韓國瑜的出現，使魑魅魍魎」得以在世人面前橫行，還是魑魅魍魎」的橫行，造就了韓參選這個史上最大荒謬？雖然自己也沒有答案，但李正皓強調，希望投票日快點到來。

對此，網友紛紛留下辛辣評論「庶民教的信眾，相信有些已進化成難以想像與無法評斷他腦袋瓜裝什麼了」、「國瑜黨不滅，國民黨沒明天」、「反韓就是1450，那挺韓不就1487？」，也有網友表示「支持台灣所有記者告這個韓粉」。

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