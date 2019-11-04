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內部民調只輸蔡3％至6％ 韓國瑜：不要洩漏國防機密

高雄市長韓國瑜請假投入選舉後，勤跑各地宮廟拜票。（記者許麗娟攝）

高雄市長韓國瑜請假投入選舉後，勤跑各地宮廟拜票。（記者許麗娟攝）

2019-11-04 19:34:23

〔記者許麗娟／南投報導〕國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人葉元之今天向媒體透露，國民黨內部民調韓國瑜與蔡英文的差距已拉在百分之6上下，11月中有機會打平，韓國瑜今在南投受訪時笑答「不要洩漏國防機密」，並指「得民心者得天下」。

韓國瑜今在南投被媒體詢問，對於他和蔡英文的內部民調只差百分之3至6是否非常有信心？韓國瑜再提「得民心者得天下」的見解，他認為民進黨以為「得民調者得天下」是大錯特錯、非常不足取，並指出執政團隊幫老百姓過好日子，幫老百姓謀求好生活，選票自然會來，如果每天眼睛看著民調的阿拉伯數字，心裡上上下下，這不是健康的執政團隊。

此外，外傳桃園市立委陳學聖爆料，韓國瑜上週四在桃園跑行程時，到派出所借廁所被拒？韓國瑜則回應派出所都很友善」，「在外面要解手去派出所各地借都很順暢。」

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