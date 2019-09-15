中時民調韓國瑜墊底很奇怪？ 黃創夏點破背後內幕

2019-09-15 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕《旺旺中時》艾普羅13日公布民調，國民黨總統參選人韓國瑜在一對一情況下，支持度大輸總統蔡英文12.4％，在蔡韓郭「三腳督」的態勢也是墊底，讓韓粉不能接受痛批是假民調。對此，資深媒體人黃創夏分析，這項民調看起來好像很奇怪，但其實是定調郭韓壁壘分明，「郭台銘會傷害韓國瑜」。

黃創夏13日三立《鄭知道了》 節目中表示，看這項民調之前其實要先看12日該報的社論，因為兩者是有連動性的，「該篇社論講的非常重，『別對郭台銘手軟』，就是要凝聚；另外，雖然中時公布這個民調被一些韓粉很激烈的去攻擊洗版，但是民調透露出來的重點就是，『郭台銘確實有傷害力』，而社論後面講了很多大罵國民黨態度不夠積極、不夠強硬，這個叫『穿雲箭』」。

黃創夏接著說，這支穿雲箭是用韓粉逼著國民黨每個人都要表態，「你是香花，你是毒草，所以中時的社論與民調連起來就是，『郭台銘確實會傷害韓國瑜』，而國民黨如果還有人在曖昧不明，你是在曹營還是心在漢就要說清楚講明白」。

黃創夏直言，大家看這個民調可能很奇怪，但其實是定調郭韓雙方壁壘分明，「就是因為他們已經定調，『郭台銘會傷害韓國瑜』，所以要出征（韓粉）了」。

《旺旺中時》13日發布最新民調顯示，若藍綠對決，蔡英文以38.1％贏過韓國瑜的25.7％。若在「三腳督」的情況下，鴻海創辦人郭台銘退出國民黨且與台北市長柯文哲合作，韓、蔡、郭3人對決，蔡英文也以29.1％領先郭台銘的25.9％以及韓國瑜22.8％。韓國瑜陣營則表示，民調起起伏伏，尊重各家民意調查，會持續努力爭取選民認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法