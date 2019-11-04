蔡英文接見APEC企業諮詢國內代表：一起合作為台灣找出路

總統蔡英文今接見「亞太經濟合作企業諮詢委員會」3位代表。圖為蔡英文（中）10月14日上午於總統府召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀（左）將再擔任APEC（亞太經合會）領袖代表。右為張忠謀夫人張淑芬。（記者羅沛德攝）

2019-11-04 19:56:48

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在寓所接見我國「亞太經濟合作（APEC）企業諮詢委員會」（APEC Business Advisory Council，ABAC）3位代表，包括「宏碁股份有限公司」董事長陳俊聖、「台灣大哥大」總經理林之晨與「廣達電腦」技術長張嘉淵，以及陳董事長在ABAC的代理代表「沛爾生技醫藥公司」創辦人林成龍教授。

總統與ABAC代表們就數位經濟的重點課題，包括如何整合科技人才與資源，並運用創意開發具體的商業服務，例如電競產業、智慧醫療、智慧城市與交通等領域廣泛交換意見，也討論如何在商業利益、資訊安全與個人隱私之間求取平衡，以及加速推動相關法規的更新。

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總統表示，我國在數位經濟領域具備充足人才與技術，期許我ABAC代表善用他們在推動數位轉型方面的豐富經驗，積極在ABAC場域與其他國家分享台灣的努力與成就。台灣的國際處境比其他國家要來得辛苦，所以我們從政府、企業界到公民社會，更要團結合作，一起為台灣找出路。

APEC於1995年成立ABAC，由21個經濟體領袖各自任命3名企業代表組成，以促進亞太地區公私部門在形塑經貿政策過程中的對話與合作，3位代表可各自指定其代理代表。我國ABAC團隊成員另包括林總經理的代理代表「KKday」執行長陳明明。

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