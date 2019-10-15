3度出任領袖代表 APEC峰會 張忠謀可望與川習互動

2019-10-15

〔記者蘇永耀／台北報導〕今年APEC（亞太經合會）經濟領袖會議十一月十六、十七日將在智利舉行，蔡英文總統昨召開記者會，宣布由台積電創辦人張忠謀再任領袖代表，並盛讚張是與各國國家領袖進行區域經貿及數位經濟對話的最佳人選。張忠謀表示，APEC是經濟合作會議，他會與領袖們討論如何利用數位經濟帶來的貢獻，以及解決所帶來的問題。

去年缺席峰會的美國總統川普今年很有可能參加，中國國家主席習近平也將出席，張忠謀此行預料將與美、中兩國領導人分別互動。

媒體詢問這次是否規劃與川普見面？張忠謀說，美國與中國達成初步的貿易協議後，他認為川普總統「參加的可能性增加了」；假如川普去的話，他一定會見到川普。張幽默說，他會告訴川普，曾是川普的房客，還在川普大廈電梯裡見過川普，「當然那個時候他還不是總統」。他也說，會見到中國領導人習近平，但到現在為止，還沒有計畫要談什麼。

張忠謀曾於二○○六年獲指派為領袖代表。蔡總統則是去年首度指派張擔任領袖代表，昨再度邀請後，張已是第三度擔起重任。蔡英文說，張在國際產業界具崇高地位，同時對台灣科技產業發展有獨到的見解，是台灣和各國領袖針對區域經貿及數位經濟進行對話的最佳人選。

總統交付兩任務 分享台灣經驗

今年APEC的主題是「聯結人群，建構未來」，總統交付兩項任務給張忠謀及代表團，除將台灣這幾年致力推動「數位社會」及「智慧國家」的決心和成果，清楚傳達給所有APEC成員，同時也要將台灣推動包容性及永續成長的努力，分享給所有的國際夥伴，共同推動亞太區域經濟的包容性及永續成長。

張忠謀表示，APEC今年慶祝成立三十年，這幾年來，大家都在討論所謂「數位經濟」到底會帶來什麼貢獻，他在上次APEC也提出網際網路其實帶來了問題，包括可能的失業問題、更嚴重的貧富失均問題。這一次，會有很多機會與各國領袖討論如何充分利用數位經濟帶來的貢獻，以及如何解決問題。

張也提到，這次是他與夫人張淑芬第三次代表領袖參加APEC會議，他的太太在去年還加了慈善家及一點藝術家的身分。張淑芬說，很多夫人對藝術、慈善都有涉獵，今年會有很多話題可以談。

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