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李佳芬替莊子富站台 再提學貸免利息
2019-11-03 23:43:52
〔記者陳建志／台中報導〕台中立委第7選區國民黨徵召莊子富挑戰民進黨尋求連任的何欣純，因該選區被藍營視為艱困選區，今天莊子富在太平舉辦車隊掃街，並舉辦座談造勢，吸引4、500人到場，韓國瑜的太太李佳芬，也在市議員李麗華、賴義鍠、林碧秀等人陪同下，到場幫莊子富站台，希望後來居上逆轉勝，現場韓國瑜、莊子富「凍蒜聲」不斷。
莊子富為了宣傳理念，並凝聚支持者，10月底起一連舉辦10場座談會，今天下午在太平新福公園邀請「鳥來嬤」和大家一起座談，莊子富除透露，會從廣播人踏入政治，和當時擔任高雄市黨部主委的韓國瑜鼓勵有關，並說支持韓國瑜提出的就學貸款免利息政策，希望屯區立委能換人。
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李佳芬今天下午抵達造勢現場幫莊子富站台，再提韓國瑜近日拋出的大學、碩士生出國留學1年免費與學貸免利息，積極搶攻韓國瑜最弱的年輕選票。
李佳芬說，韓國瑜重視教育，認為要多投資年輕人，因不是每一個家庭都有能力讓小孩出國唸書，如果可以應該由國家幫忙父母，讓年輕人有機會到國外當交換學生，唯有把小孩教育好，國家未來才有希望。
李佳芬並說，韓國瑜告訴她，曾有老師問同學，結果1個班只有5個人沒有辦就學貸款，顯示因經濟狀況不好，造成許多家長無力負擔學費，小孩才需要辦就學貸款，因此若當選後一定讓學生不用負擔利息，減輕負擔。