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為林佳新站台 李佳芬：起肖的人才選總統

李佳芬牽起林佳新的手，高喊「凍蒜」！（記者歐素美攝）

李佳芬牽起林佳新的手，高喊「凍蒜」！（記者歐素美攝）

2019-11-03 20:09:56

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水）立委參選人林佳新今天晚上在清水紫雲文化大樓舉辦問政說明會，台南市議員謝龍介及高雄市長韓國瑜夫人李佳芬皆到場站台，支持者高喊「凍選」！

林佳新表示，其一本初衷來到清水地區，外界稱他「空降」，他很生氣，因為他「心在這裡」，「根」及「本」就在這裡，呼籲選民當他的靠山，並批評農委會主委陳吉仲每天在想官位，而非農業的食安問題，呼籲大家支持他，因為台灣需要有農業專業立委。

台南市議員謝龍介則以前台南市長賴清德234天不進議會備詢，為高雄市長韓國瑜請假選總統緩頰，並痛批總統府秘書長陳菊為高雄市留下3000億、總統府走私香菸叫超買，他將連署爭取列入國民黨不分區立委，追查3000億負債。

李佳芬則表示，2年前還跟韓國瑜表示，「起肖的人才選總統」，因為台灣沒有是非、原則，都不知如何教孩子，沒想到三轉四轉韓國瑜卻來選總統，強調培養下一代比什麼都重要，所以韓國瑜主張雙語教育與國際接軌，這次韓國瑜若能打贏選戰，就代表只要你努力就會成功。李佳芬強調林佳新是艱苦囝仔出身，最知道選民要什麼，雖然學識不高，但社會學最難唸，呼籲大家支持。

今天的問政說明會，前台中縣長廖了以、前台中市議長張清堂、現任議長張清照、市議員尤碧鈴、冉齡軒等皆到場相挺，會場擠滿支持者，高喊「凍蒜」！

林佳新問政說明會，台南市議員謝龍介及台中市議長張清照等皆場支持。（記者歐素美攝）

林佳新問政說明會，台南市議員謝龍介及台中市議長張清照等皆場支持。（記者歐素美攝）

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