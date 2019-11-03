背氣球跑21公里 李問好young！

民進黨連江縣立委提名人李問，昨天參加馬祖國際馬拉松半馬賽事（21公里），李問背著氣球跑馬拉松，成為賽事一大焦點。（記者俞肇福翻攝）

2019-11-03 13:20:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨連江縣立委提名人李問昨天（2日）背著大氣球參加馬祖馬拉松，李問背著氣球跑完21公里，成為馬祖馬拉松賽事一大焦點；李問說，馬祖旅遊最適合用雙腳親自體會，希望透過自己背氣球徒步環島與跑馬拉松，凸顯馬祖旅遊特色，讓更多人願意到馬祖旅遊。

30歲的李問說，透過走路和跑步，希望凸顯馬祖的旅遊特色。島嶼的尺度，非常適合用一步一腳印，用雙腳親自體會；他希望邀請更多朋友一起用跑步、健走、或是騎腳踏車，體驗馬祖美麗的海岸景觀和崎嶇起伏的山路。

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李問說，投入連江縣立委選舉以來，兩個多月的時間，他和競選團隊認識更多馬祖朋友，了解鄉親的需求與想法，自己也馬不停蹄執行各種計畫。

李問說，自己藉由背氣球徒步環島，在安親班教小朋友觀光英文、設立「馬祖全民醫療志工團」、拜會交通部長林佳龍討論馬祖交通建設，拍攝交通安全宣導影片，強調馬祖騎車要戴安全帽的重要性，連署金馬戰地文化資產納入文資法、在《相約十五暝》馬祖話音樂劇擔任舞群和臨時演員。

另外，邀請立法委員林靜儀、李麗芬進行婦女講座、介紹馬祖民俗文化慶典和文史特色，李問還參與跑馬拉松，用行動表達競選團隊的想法。

李問說，他提出的計畫，就像是政策的「樣品屋」，就像是賣房子的時候，必須要給客人看樣品屋或是模型；李問說，他自己提出的政見，希望自己在還未當選前就能用行動展現理念，這樣對未來的承諾可以更有說服力。

李問說，現階段的他，沒有公職身分，無法執行政策，但是可以在現有的能力範圍內，把理念示範給大家看；例如，未來想要推動馬祖的 觀光英語教學，所以先在安親班親自示範，而設立馬祖全民醫療志工團，則是在當選前就先開始提供醫療掛號服務，示範我們對強化醫療資源的決心。

李問說，希望馬祖鄉親能給他支持，讓他與大家一起改變馬祖。

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