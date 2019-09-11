馬祖立委選戰 陳雪生看對手：李問長得很帥

2019-09-11 09:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕民進黨徵召黨發言人李問征戰明年馬祖立委，將對決國民黨現任老將陳雪生，陳雪生今天接受廣播媒體訪問時表示，李問長得很帥，他看了也很喜歡，希望李問好好傾聽鄉親的意見，反映給民進黨，對馬祖有幫助，他對李問也沒有任何敵意，希望彼此從政見上攻防，不要打統獨藍綠等意識型態牌。

陳雪生表示，李問的學經歷都非常優秀豐富，還沒在馬祖見過，新聞裡看到長得很帥，他覺得民進黨重視馬祖、派人來參選是好事，也希望民進黨多了解馬祖的現況與未來。

陳雪生說，馬祖選舉沒太大學問，就是基本功，做好選民服務、爭取經費做建設，馬祖一直到民國80年才解嚴，民國40年80年都是做軍事構築、戰備，經濟建設很少著墨，80年以後，一年給1、2億，2、3億，「這些能做什麼呢，教室、軍營活動場所的改善，做不了什麼大東西。」

主持人詢問陳雪生，前總統馬英九執政時期，馬祖沒得到很多幫助嗎？陳雪生說，都是底下的公務員在做評估，評估評估就卡住了，與領導人沒有很大的關係，他認為馬祖的交通、醫療議題非常重要，馬祖曾經發生過兩次重大空難，他弟弟一家五口撞到山，全數罹難。

對於李問積極透過觀光推廣馬祖，陳雪生說，他們很早就在推展觀光，觀光客很喜歡馬祖會呼吸的石頭屋，晚上風從孔隙吹進來是一種情境；五到十月藍眼淚爆量，機位、住宿一位難求。

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