背氣球在馬祖4鄉5島拜票 「氣球哥哥」李問打響知名度

2019-10-21 10:15

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨連江縣立法委員提名人李問，自動請纓前往泛藍鐵票區的馬祖參選，30歲的他訂製兩個超大「拜票氣球」徒步環島，在馬祖4鄉5島跑行程，「氣球哥哥」的形象讓人印象深刻；就連蔡英文總統到馬祖參訪時，也對李問背著迷彩氣球拜票的造型，忍不住多看幾眼，豎起大拇指說「讚」！

李問說，這個背著氣球拜票的造型，其實是受到新竹市議員劉康彥去年參選背著氣球拜票所啟蒙，他一共訂製兩組氣球，一個是符合馬祖戰地人文風情的迷彩造型氣球，另外一個是紅色氣球造型。

李問說，使用氣球拜票，只是希望用點巧思與創意，加上環島徒步拜票，發揮行銷加倍效果；這段日子以來，發現背氣球拜票效果格外的好，尤其是小朋友都會對著他喊「氣球哥哥」，主動索討氣球，藉由小氣球發送，成為他和馬祖鄉親間的「破冰」話題。

李問說，他背著氣球拜票的造型被媒體記者報導後，民進黨新北市立委呂孫綾看到新聞，主動來電詢問後也跟進，聽說呂孫綾背著氣球拜票的效果也很好；李問說，其實選舉也可以是很溫馨，也能讓人更有印象。

李問說，他背著氣球到馬祖的市場向商家去拜票，雖然馬祖是泛藍鐵票區，但大家對於民進黨連江縣立委提名人的他，也都樂於伸出友誼之手，有的人還要他加油！只能說是氣球造型成功行銷李問，打響他在馬祖的知名度。

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