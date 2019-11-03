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韓稱被9成媒體監督 台灣基進打臉：別忘了自己怎麼當選的
2019-11-03 13:36:51
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜1日表示「民進黨控制9成媒體」，昨（2）日再度提出「90％以上媒體和幾十萬網軍監督反對黨總統候選人」的言論。台灣基進高雄黨部發文，以去年九合一大選期間的新聞報導統計為據，打臉韓國瑜「不要忘了自己是怎麼當選高雄市市長的」。
台灣基進高雄黨部昨日發文表示，以國家通訊傳播委員會（NCC）公布的去年九合一大選期間電視新聞報導統計數據來看，中天、中視報導韓國瑜新聞的時間比例都超過5成，但其他媒體報導時任高雄市長候選人陳其邁的時間比例則幾乎都不超過2成。
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台灣基進高雄黨部進一步指出，美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊也曾刊出文章，精闢分析韓國瑜粉絲團的創辦者的來歷，發現可能是來自中國的「網軍」。
台灣基進高雄黨部批評，韓國瑜當選的過程不僅受媒體影響，背後更可能有中國假新聞透過媒體進入台灣；如今韓國瑜得了便宜還賣乖，指控別人操作媒體，這點「全台灣沒有一個政治人物比你厲害」。