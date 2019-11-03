為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓稱被9成媒體監督 台灣基進打臉：別忘了自己怎麼當選的

國民黨總統參選人韓國瑜（右）昨日表示，90%以上媒體、幾十萬網軍監督反對黨的總統候選人。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜（右）昨日表示，90%以上媒體、幾十萬網軍監督反對黨的總統候選人。（資料照）

2019-11-03 13:36:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜1日表示「民進黨控制9成媒體」，昨（2）日再度提出「90％以上媒體和幾十萬網軍監督反對黨總統候選人」的言論。台灣基進高雄黨部發文，以去年九合一大選期間的新聞報導統計為據，打臉韓國瑜「不要忘了自己是怎麼當選高雄市市長的」。

台灣基進高雄黨部昨日發文表示，以國家通訊傳播委員會（NCC）公布的去年九合一大選期間電視新聞報導統計數據來看，中天、中視報導韓國瑜新聞的時間比例都超過5成，但其他媒體報導時任高雄市長候選人陳其邁的時間比例則幾乎都不超過2成。

台灣基進高雄黨部進一步指出，美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊也曾刊出文章，精闢分析韓國瑜粉絲團的創辦者的來歷，發現可能是來自中國的「網軍」。

台灣基進高雄黨部批評，韓國瑜當選的過程不僅受媒體影響，背後更可能有中國假新聞透過媒體進入台灣；如今韓國瑜得了便宜還賣乖，指控別人操作媒體，這點「全台灣沒有一個政治人物比你厲害」。

台灣基進高雄黨部引述去年九合一大選報導統計資料表示，韓國瑜是「得了便宜還賣乖」。圖為NCC在今年6月5日貼文中的圖表。（擷取自「國家通訊傳播委員會」臉書粉絲專頁）

台灣基進高雄黨部引述去年九合一大選報導統計資料表示，韓國瑜是「得了便宜還賣乖」。圖為NCC在今年6月5日貼文中的圖表。（擷取自「國家通訊傳播委員會」臉書粉絲專頁）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國網軍介入台灣選舉 美學術期刊調查發現「證據」
2019-06-27 11:17

中國網軍介入台灣選舉 美學術期刊調查發現「證據」
是否接韓國瑜競總主委 朱立倫回應韓「眼神說」：我的很睛很小
2019-11-03 13:14

是否接韓國瑜競總主委 朱立倫回應韓「眼神說」：我的很睛很小
驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎

驚！高雄老屋這麼多 你家也中獎了嗎
韓國瑜請假 蔡英文稱高雄頭家找嘸人：還有陳其邁在行政院
2019-11-03 13:00

韓國瑜請假 蔡英文稱高雄頭家找嘸人：還有陳其邁在行政院
韓國瑜提學貸免利息政見 侯友宜：尊重候選人想法
2019-11-03 12:01

韓國瑜提學貸免利息政見 侯友宜：尊重候選人想法
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺
韓批政府把學生當賊 蘇揆反譏：想到哪講到哪
2019-11-03 09:51

韓批政府把學生當賊 蘇揆反譏：想到哪講到哪
韓轟民主倒退 他反嗆「是否受特定媒體控制？」
2019-11-03 09:43

韓轟民主倒退 他反嗆「是否受特定媒體控制？」

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播