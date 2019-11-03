接競總主委？朱立倫回應韓「眼神說」：眼睛小卻睜很大

國民黨前主席朱立倫（右3）陪立委參選人黃馨慧掃街（右4），民眾要求合照。（記者張菁雅攝）

2019-11-03 13:14:00

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨前主席朱立倫今日到台中市，陪第4選區立委參選人黃馨慧到南屯及西屯市場掃街，受到婆婆媽媽的歡迎。針對是否接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委，朱立倫表示，對於主委人選，韓國瑜會與歷屆主席、中央黨部做最妥適的安排。他也強調，他最愛當助選員，各個角色都是個好助選員。

朱立倫昨天在台南與韓國瑜同台，對於朱立倫是否接韓國瑜全國競總主委，韓國瑜請大家看一下朱立倫眼神。對此，朱立倫今日表示，昨天是比較輕鬆、比較風趣的對話，因為昨天的場合是不可能談相關的問題，所以「韓市長幽默說要看看我的眼神」。

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朱立倫說，他的眼睛很小，昨天特別把眼睛睜得很大，他要表達最重要的是國民黨團結在一起，不管是歷任主席或各個階層都要團結在一起，民進黨想要見縫插針，想要從中破壞團結，機會不大。

朱立倫請大家放心，並表示，韓市長會與歷屆主席、中央黨部對主委人選做最妥適的安排，每個人會扮演重要角色，團結在一起。

朱立倫的人氣被媒體認為是國民黨非總統參選人中最大的母雞，但朱立倫說，唯一的母雞是韓國瑜，其他人都是助選員，國民黨需要更多助選員，不管原來是韓粉、朱粉或什麼粉，現在通通改當中華民國粉，只要是中華民國粉，就支持國民黨提名的候選人，才會獲得最大多數人的支持。

媒體也詢問關於不分區立委名單，朱立倫表示，中央黨部正在收集各界推薦，目前為止大部分是傳言，真正緊鑼密鼓階段是在這禮拜到下禮拜當中，收集各方意見彙整後，一定會提出好的名單。

對於國民黨主席吳敦義排入不分區名單，朱立倫說，他聽到這樣傳言，尊重吳主席布局，但最重要是多給年輕人機會，多給未來縣市長或國會戰將機會。

媒體提出副總統、競選主委、母雞、不分區立委等角色，問朱立倫最想當哪一個？他說，最愛的是好好當助選員，各個角色都是個好助選員。

國民黨前主席朱立倫（右1）陪立委參選人黃馨慧（右2）到南屯市場掃街，攤商送上十全大補湯。（記者張菁雅攝）

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