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「好想贏韓國」 蘇貞昌：台灣經濟成長率四小龍第一！
2019-11-02 11:21:28
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院主計總處將台灣今年第3季經濟成長率由2.67％上修至2.91％，較8月預測數增加0.24個百分點，續居亞洲四小龍之冠，高於香港的-2.9％、新加坡0.1％及南韓的2％。蘇貞昌今天上午在臉書表示，台灣的經濟成長率，已經連續兩季名列亞洲四小龍第一！
蘇貞昌還引用流行術語，秀出「好想贏韓國 這季又贏了」的長輩圖，引發矚目。
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蘇貞昌說，根據本週行政院主計總處公布的最新數據，台灣第三季經濟成長率來到2.91％，不只能贏韓國，連香港、新加坡都比下去！
蘇揆指出，國際經貿情勢迅速改變，蔡政府也早有應變。從台商回流破6千億、創造整整6萬個工作機會就能看出，政府和大家一起打拚，強化產業轉型、改善投資環境，讓台商、外商都願意投資、本土產業更新更好，成績才會這樣好！
他說，繼續衝，讓投資繼續成長、產業繼續升級、國家繼續向前進！