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台灣經濟成長率報喜 小英：台灣人不會只出一張嘴！

蔡英文總統報喜，台灣第三季經濟成長率續居亞洲四小龍之冠。（記者李欣芳翻攝）

蔡英文總統報喜，台灣第三季經濟成長率續居亞洲四小龍之冠。（記者李欣芳翻攝）

2019-11-01 10:49:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院主計總處將台灣今年第3季經濟成長率由2.67%上修至2.91%，較8月預測數增加0.24個百分點，續居亞洲四小龍之冠，高於香港的-2.9%、新加坡0.1%及南韓的2%。「又是第一名！」，蔡英文總統今天上午意有所指說，面對世界經濟的挑戰，台灣人不會逃避、不會落跑、更不會只出一張嘴。投資繼續成長，產業繼續升級，對的路，我們繼續努力向前走！

蔡英文在臉書表示，今年第二季，台灣的經濟成長率重回亞洲四小龍第一，昨天行政院主計總處公布最新數據，第三季經濟成長率來到2.91％，比預期更高，也照樣是第一名！

蔡英文說，這幾年，因應國際經貿情勢變化，我們持續做好應變措施，積極招募台商回流、承接轉單效應，同時也擴大國內投資、強化產業轉型。這些作為，呈現出台灣經濟成長的能量，更是全民一起共同打拚的成果！

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