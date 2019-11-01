再酸韓國瑜奇才變奇怪 賴清德：兩場選舉 判若兩人

賴清德批韓國瑜「兩場選舉、判若兩人」。（記者翁聿煌攝）

2019-11-01 19:06:11

〔記者翁聿煌／新北報導〕前行政院長賴清德今天下午到新店區為民進黨提名的立委參選人張銘祐掃街拜票，賴清德當初曾稱讚韓國瑜是「百年難得一見的奇才」，只是如今從選市長時奇特的「奇」變成選總統時奇怪的「奇」，因為「兩場選舉、判若兩人」，讓人覺得非常奇怪。

賴清德今天下午的輔選行程來到新店，他指新店是艱困選區，所以他在新北的第一個輔選行程來到新店，肯定張銘祐不怕艱難、有理想有抱負，只是較欠缺知名度，希望選民多多支持，民進黨主席卓榮泰立軍令狀，不僅總統要連任、立委席次也要過半，否則他會請辭負責。

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對於媒體再次問他何時會宣布「蔡賴配」，賴清德巧妙迴避，說自己現在更在意立委選情，希望像張銘祐這樣有理想的年輕人能高票當選，一起為台灣打拚。

對於媒體指韓國瑜想問他初選後療傷好了沒？賴清德哈哈一笑，說自己稱讚韓國瑜是「百年難得一見的奇才」，如今這句話沒變，只是從選市長時，奇特的「奇」、變成選總統時，奇怪的「奇」，因為「兩場選舉、判若兩人」，讓人覺得非常奇怪。

賴清德陪同張銘佑到黃昏市場掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

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