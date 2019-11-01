回報高嘉瑜北上助選 賴清德大方回應明將與蔡英文同台

前行政院長賴清德今上午陪台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜輔選掃街，被問到明可能與蔡總統同台時表示，看起來應該有機會一起替林委員及台南市其他民進黨立委參選人加油。（記者簡榮豐攝）

2019-11-01 10:46:56

〔記者楊心慧／台北報導〕前行政院長賴清德傳出明天將出席民進黨台南市第5選區立委林俊憲競選總部成立，蔡英文總統也會參加，這可能是初選後2人首度同台，賴清德今上午陪台北市議員、港湖區立委參選人高嘉瑜輔選掃街，被問到此事時表示，看起來應該有機會一起替林委員及台南市其他民進黨立委參選人加油，但面對合體是否為蔡賴配起手式？賴清德則未鬆口表態。

賴清德掃街輔選行程今天啟動，將連續3天到處輔選，今天第一天集中在台北市及新北市選區，首站則獻給初選期間冒著風雨陪賴掃街拜票的高嘉瑜，而明天賴清德將出席林俊憲競選總部成立，預料將和蔡英文同台。

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賴清德也說，要看林俊憲那邊的競選期程安排，看來應該有機會一起替林委員及台南市民進黨立委參選人加油，希望共同努力，讓民進黨在國會能贏得過半席次。

媒體追問蔡英文和賴清德同台，是否為蔡賴配起手式？但他僅說：「我已經報告很多次了，沒有進一步補充。」

對於外界認為蔡賴配是選情定心丸，賴清德表示，他知道社會對於蔡賴配有很多看法，但他之前和大家報告過，無論他在美國或是在國內幫蔡英文輔選，都是基於自己的責任，替她輔選是民主的必然也是責任所在，他一直想讓鄉親父老知道，其實他一直都在，為了台灣大局，希望大家能夠一起站出來相挺台灣，讓總統蔡英文可以高票當選。

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