蔡賴明將同框 台南輔選立委

立委參選人林俊憲競選總部成立大會週六舉行，蔡賴兩人睽違近五個月後，可望再度同台，「蔡賴配」議題再被關注。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

〔記者楊金城、王俊忠、萬于甄、劉婉君、楊淳卉／綜合報導〕總統蔡英文本週六（二日）將到台南市為立委參選人林俊憲、林宜瑾助選，林俊憲、林宜瑾被視為前行政院長賴清德的子弟兵，賴清德當天也將出席林俊憲的競選總部成立大會，蔡賴兩人睽違近五個月後，將再度同台，「蔡賴配」議題再被關注。

出席林俊憲競總成立大會

蔡英文與賴清德上次同框，是六月初的黨內初選政見辯論會上，之後迄今近五個月，兩人不曾在公開場合同框。擔任蔡英文台南市競選總部主委的市長黃偉哲昨天說，蔡、賴兩人週六都在台南市展開輔選行程，行程有重疊，基本上「蔡賴同台」的機率很高。

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賴幕僚陳文彬指出，蔡英文、林俊憲聯合競選總部成立大會週六舉行，賴清德預計上午九點到場，蔡總統則預計十時到場並致詞。蔡英文講話時，賴清德將全程在場聆聽。

林俊憲表示，此次競選的選區，是賴之前擔任立委時的選區，當然需要賴的加持、力挺；這次與蔡總統成立聯合競選總部，蔡親自前來輔選造勢，也是他最期待的，身為立委參選人最需要的是黨內最強組合的助選。

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