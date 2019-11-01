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蔡賴配可能成形 柯文哲：民進黨家務事

前行政院長賴清德今早幫民進黨台北市立委參選人高嘉瑜站台，被詢及本週將與蔡英文總統同台，傳出「蔡賴配」成形？對此，台北市長柯文哲受訪時，簡短回應「這是民進黨家務事，不甘我的事」。（記者陳璟民攝）

前行政院長賴清德今早幫民進黨台北市立委參選人高嘉瑜站台，被詢及本週將與蔡英文總統同台，傳出「蔡賴配」成形？對此，台北市長柯文哲受訪時，簡短回應「這是民進黨家務事，不甘我的事」。（記者陳璟民攝）

2019-11-01 14:00:31

〔記者陳璟民／台北報導〕前行政院長賴清德今早幫民進黨台北市立委參選人高嘉瑜站台，被詢及本週將與蔡英文總統同台，傳出「蔡賴配」成形？對此，台北市長柯文哲受訪時，難得收起之前屢屢大罵民進黨或消遣該黨人士的態度，簡短回應「這是民進黨家務事，不甘我的事」。

媒體提問，蔡韓民調近日有拉近，會覺得蔡英文在緊張回防？柯說，他沒有選舉，就沒有每天看電視，每天認真工作，選舉打到最後還是會接近，因為國民黨畢竟執政70幾年，也不是那麼虛弱。

媒體追問，柯文哲昨天在市議會答詢時說，國民黨還是前新北市長朱立倫來選總統比較好，是指換掉目前參選人韓國瑜，對國家未來比較好嗎？對此，柯說，現在講這個沒有用，不認為換韓有可能。

媒體又問，有學者分析韓國瑜的選戰打法有點像毛澤東，善用階級鬥爭、大躍進的口號？柯表示，每個人有其評論，不要叫他評論別人的評論；媒體點出這麼問是因柯之前欣賞毛澤東（柯過去多次引用故中共領導人毛澤東的話），對此，柯說，「不要亂扣我紅帽子」，選舉打到最後花招百出，自己選舉太平淡，他不好說什麼，「全國民眾再忍耐一下，再70天就投完票了。」

至於名嘴爆料韓國瑜在北農公司總經理任內，曾經喝醉酒拿酒瓶要刺人一事，柯表示，喝酒醉什麼都事都可能發生，要看到才有資格講，他沒看到怎麼講。

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