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議員爭老人、鄰長福利 黃偉哲：任何福利措施一定要排富

議員林阳乙（左）針對老人健保補助、鄰長工作津貼及育兒生育補助提出質詢。黃偉哲說，會來撿討（右）。（記者蔡文居攝）

議員林阳乙（左）針對老人健保補助、鄰長工作津貼及育兒生育補助提出質詢。黃偉哲說，會來撿討（右）。（記者蔡文居攝）

2019-11-01 12:45:23

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林阳乙今天總質時，針對老人健保補助、鄰長工作津貼及育兒生育補助提出質詢，要求南市府應比照其他五都酌予補助。他說，其他五都鄰長工作津貼，最少的新北都還有1500元，台南卻是零元。市長黃偉哲說，他會來思考，在財政可以負擔的情況下，讓老人和鄰長等的福利得以改善。

黃偉哲說，市府還是會在實際需要的情況下檢討，但是基本上，如果將來台南市要做任何的福利措施，第一個要務就是排富。

黃偉哲說，針對65歲以上健保費補助、鄰長工作津貼補助以及生育津貼，鄰長很辛苦，市府會思考檢討工作量，在財政負擔可以支持的條件下，照顧老人家及鄰長福利增加鄰長福利，對於生育補助他也會來檢討。

林阳乙表示，65歲以上老人年的健保費，其他五都都由市府負擔，六都只有台南沒有補助，這影響很大，甚至影響選舉；而鄰長工作津貼桃園每月2500元、新北1500元，台北、高雄、台中則均為2000千元，台南則是零元。

黃偉哲說，他會來思考檢討，但每一縣市處理標準不一樣，像台北市老人健保補助要70歲以上才有補助，有的縣市則則減半補助。短期的補助像興奮劑一樣，只是短期間有用，長期並無益處理，但未來不管如何，台南市的任何福利措施一定要排富。

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