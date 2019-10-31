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老少、婆媽都愛 這些選舉小物超受歡迎
2019-10-31 12:12:43
〔記者蔡淑媛／台中報導〕選舉倒數，立委參選人勤拜訪拉票，也推出新奇選舉小物吸睛，除了常見的面紙、扇子、口罩、菜瓜布，有參選人推出廚房濾網，在婆婆媽媽界大大受歡迎，很快就索取一空，也有參選人發送農民曆，討好長輩。
第六選區立委參選人李中除了推出面紙、口罩、扇子，別出心裁發放廚房濾網，在去年議員選舉時推出過，大受歡迎，這次參選立委再贈送，一包10個濾網，婆婆媽媽樂透了，5萬個短時間就索取一空，大受好評。
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第四選區國民黨立委參選人黃馨慧因為經費有限，之前製作精巧可愛「包子扇」，造型小巧可愛、好收納，很多民眾索取，連小朋友也愛不釋手。另外，民進黨能源政策力推「非核家園」，黃馨慧還製作口罩表達「拒絕用肺發電」，訴求照顧民眾健康，將贈品當成文宣使用，引發不少民眾共鳴，文宣效果很好。
第五選區立委參選人沈智慧則發送農民曆，內容印製政見和選民服務成果，她說黃曆資料很實用，為了方便長輩使用，做成A4版本且加大字體，另外也送福慧水、面紙等。