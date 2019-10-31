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鋼鐵韓粉「三小議員…小心我要你的命」 陳秀寶嚇哭報警

民進黨彰化縣議員陳秀寶（圖左三）投入立委選戰，面對網路 恐嚇言論，不禁掉淚。（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化縣議員陳秀寶（圖左三）投入立委選戰，面對網路 恐嚇言論，不禁掉淚。（記者劉曉欣攝）

2019-10-31 10:23:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不向嗆聲低頭！彰化縣鹿港、和美區立委參選人陳秀寶，今天針對有鹿港鋼鐵韓粉嗆民進黨「三小議員…小心我要你的命」的恐嚇言論強調，選舉不必選到製造對立，她擔心的是支持者人身安全，她已經報案，不會向恐嚇妥協！

陳秀寶指出，她昨天在跑行程時，民眾告知有韓粉在臉書嗆聲，因為韓粉在臉書發文提到住在鹿港，又點名議員，剛好她就是鹿港區的縣議員，認為韓粉就是衝著她而來。

陳秀寶落淚表示，她呼籲韓國瑜要約束韓粉，不要用仇恨言論製造對立，她不是第一次參與選舉，卻是第一次碰到恐嚇言論，她已保全證據提告，不會向不理性選民低頭。

鹿港區縣議員楊妙月、葉國雄也站出來力挺陳秀寶，兩人都強調，台灣有言論自由，但不容許發表恐嚇別人生命安全的言論。

彰化縣民進黨縣黨部主委邱建富強調，謝震武批評韓國瑜就被韓粉攻擊，如今連民進黨立委參選人都成為韓粉嗆聲對象，呼籲韓國瑜要約束韓粉。

鹿港警分局偵查隊長姚志明表示，昨晚已受理報案，也從網路下載相關資料，將通知發文者到案說明，將會進行內容查證，如果發文內容屬實，可能涉及違反恐嚇或是妨害自由、妨害秩序等罪嫌。

民進黨彰化鹿港區三位議員陳秀寶（圖右四）、楊妙月（圖右三）、葉國雄（圖右二）站出來，要求韓國瑜約束韓粉！（記者劉曉欣攝）

民進黨彰化鹿港區三位議員陳秀寶（圖右四）、楊妙月（圖右三）、葉國雄（圖右二）站出來，要求韓國瑜約束韓粉！（記者劉曉欣攝）

鹿港鋼鐵韓粉嗆民進黨三小議員：小心我要你的命！（記者劉曉欣翻攝）

鹿港鋼鐵韓粉嗆民進黨三小議員：小心我要你的命！（記者劉曉欣翻攝）

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