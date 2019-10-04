韓國瑜競選布條「臉上破大洞」 韓粉看完全怒了

2019-10-04 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕2020選戰進入百日倒數，各個參選人也紛紛高掛布條宣傳，但有屏東民眾直擊，國民黨總統參選人韓國瑜與立委參選人章正輝的競選布條遭惡意破壞，臉上被挖了大洞，讓不少韓粉看了相當生氣。

國民黨山地原住民立委參選人章正輝的妻子黃秋珍3日在臉書貼出多張照片，表示有民眾發現韓國瑜與老公章正輝的競選宣傳布條遭到惡意破壞，「對於如此行徑，深表遺憾！」照片中可見，韓國瑜布條的臉上被挖了大洞，連「韓國瑜」的「國」字也遭人挖空。

黃秋珍也說，「我們的宣傳布條在屏東縣部分地區遭到嚴重毀損，若其他地方發生類似情形，懇請鄉親通知我們的服務處以便即時處理，謝謝！」

不少韓粉看完氣噗噗，紛紛留言「真的沒水準」、「太沒品了」、「這種囂張行逕，我們到底還要忍到什麼時候！」、「EQ都快耐不住了」、「看了心疼...加油！加油！」、「真是惡劣行為」。

也有人要黃秋珍報案，對此，黃秋珍回應，他們已經報案了。

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