韓粉PO「一炮10萬」抹黑 賴品妤一句話輕鬆反擊

2019-09-24 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市立委參選人賴品妤日前撞麥克風「頭」入選戰而爆紅，卻有疑似韓粉粉專貼出她的泳裝照，並發文「一炮10萬」的惡意汙辱言論。對此，賴品妤24日接受廣播節目專訪時反擊：「奇怪，難道游泳不穿泳衣嗎？」

臉書粉專「只要不是民進黨」日前PO岀賴品妤一張在泳池穿著比基尼的辣照，內文更寫著「新北市第二選區（應為第十二選區）立委候選人賴品妤，太陽花餘孽，先打響知名度，然後很緊，一炮10萬」。賴品妤事後在臉書表示：「原來是有路邊的色狼在發情，只好請大家來評評理，請問這個就是韓粉的水準嗎？」讓她質疑「這是不是貴黨（國民黨）的核心價值」？

賴品妤24日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》表示，對於被攻擊不會很意外，也澄清那只是過去和爸媽一起去帛琉玩的照片，沒想到在韓粉社團被貼出來流傳，她更反擊「我也覺得很奇怪，難道游泳都裸泳嗎？難道不穿泳衣嗎？」

賴品妤強調，當時宣布參選前有幕僚建議，把過去比較私人的照片關起來不要對外公開，但她認為參選要一切公開透明，也希望打一場和傳統不同的選戰。

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