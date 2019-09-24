韓粉PO「一炮10萬」抹黑 賴品妤一句話輕鬆反擊
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民進黨新北市第12選區立委參選人、「太陽花女戰神」賴品妤，日前在臉書發文指稱遭國民黨總統參選人韓國瑜的支持者們惡意汙辱她「一炮10萬」。（左圖資料照，右圖擷取自賴品妤臉書）

民進黨新北市第12選區立委參選人、「太陽花女戰神」賴品妤，日前在臉書發文指稱遭國民黨總統參選人韓國瑜的支持者們惡意汙辱她「一炮10萬」。（左圖資料照，右圖擷取自賴品妤臉書）

2019-09-24 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨新北市立委參選人賴品妤日前撞麥克風「頭」入選戰而爆紅，卻有疑似韓粉粉專貼出她的泳裝照，並發文「一炮10萬」的惡意汙辱言論。對此，賴品妤24日接受廣播節目專訪時反擊：「奇怪，難道游泳不穿泳衣嗎？」

臉書粉專「只要不是民進黨」日前PO岀賴品妤一張在泳池穿著比基尼的辣照，內文更寫著「新北市第二選區（應為第十二選區）立委候選人賴品妤，太陽花餘孽，先打響知名度，然後很緊，一炮10萬」。賴品妤事後在臉書表示：「原來是有路邊的色狼在發情，只好請大家來評評理，請問這個就是韓粉的水準嗎？」讓她質疑「這是不是貴黨（國民黨）的核心價值」？

賴品妤24日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》表示，對於被攻擊不會很意外，也澄清那只是過去和爸媽一起去帛琉玩的照片，沒想到在韓粉社團被貼出來流傳，她更反擊「我也覺得很奇怪，難道游泳都裸泳嗎？難道不穿泳衣嗎？」

賴品妤強調，當時宣布參選前有幕僚建議，把過去比較私人的照片關起來不要對外公開，但她認為參選要一切公開透明，也希望打一場和傳統不同的選戰。

  • 賴品妤24日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》澄清，比基尼照片只是過去和爸媽一起去帛琉玩的照片，沒想到在韓粉社團被貼出來流傳，她更反擊「我也覺得很奇怪，難道都裸泳嗎？難道不穿泳衣嗎？」。（圖擷取自《周玉蔻嗆新聞》YouTube）

    賴品妤24日接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》澄清，比基尼照片只是過去和爸媽一起去帛琉玩的照片，沒想到在韓粉社團被貼出來流傳，她更反擊「我也覺得很奇怪，難道都裸泳嗎？難道不穿泳衣嗎？」。（圖擷取自《周玉蔻嗆新聞》YouTube）

  • 賴品妤23日在臉書發文，指遭國民黨總統參選人韓國瑜的支持者們說她「一炮10萬」，讓她質疑「這是不是貴黨的核心價值？」（圖截取自臉書）

    賴品妤23日在臉書發文，指遭國民黨總統參選人韓國瑜的支持者們說她「一炮10萬」，讓她質疑「這是不是貴黨的核心價值？」（圖截取自臉書）

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