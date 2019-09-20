彰化立委拚滿貫砲！ 網友：香港血的教訓，台灣隊挺到底

2019-09-20 17:47

〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨主席卓榮泰日前來彰化縣關心地方輔選情況，對彰化縣的選情喊出「彰化，拼1支4分滿貫全壘打！」4席全上一舉拿下「總統連任、國會過半」的勝利目標！選戰目標一出，不少民眾臉書按讚喊凍蒜，更有網友直言，香港反送中血的教訓，明年總統大選和立委選舉，台灣隊挺到底。

卓榮泰在臉書發文表示，彰化有4個立委選區，他期待彰化能打出1支滿貫全壘打，4分全拿、4席全上；黃秀芳、陳素月及洪宗熠3位現任立委，問政認真、基層組織扎實，鹿港選區由陳秀寶議員挑戰現任國民黨委員，他鼓勵陳秀寶奮力揮擊，將已經上到壘包的3位現任立委統統送回本壘，為彰化寫下歷史。

民進黨彰化縣黨部主委邱建富也在臉書貼文，感謝卓榮泰主席關心彰化選情，還特別撥冗陳秀寶幹部座談會，他希望總統蔡英文連任成功，彰化縣立委選舉揮出全壘打、四席全上。

不少網友按讚留言紅不讓，「每個都很優秀，大家一起為台灣加油！台灣人民加油！」、「台灣加油，本人支持台灣隊的4位參選人，打出1支熱情的滿貫全壘打，讓4位參選人都能安全回本壘得分，台灣人一起加油！」

不過，也有網友提出了中肯的建議，光喊口號是不行的，不能掉以輕心，要防「留下殘壘全部出局」，還有網友擔心立委新秀參選人陳秀寶的選情，留言說要打敗王惠美的地盤，真正是不簡單啊！

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