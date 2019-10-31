吳列不分區安全名單 中常委嗆無先例

國民黨主席吳敦義列不分區，引來黨內質疑。（資料照）

2019-10-31 05:30:00

〔記者施曉光／台北報導〕外傳國民黨有一份包括國民黨主席吳敦義在內的六人不分區安全名單，引發爭議，國民黨台南市立委參選人蔡育輝前天痛批為令人失望的「老人名單」；國民黨中常委徐弘庭昨直言，以黨主席高度而言，吳敦義不應該列入不分區名單，而且過去沒有先例，這次也不適合開例。他並主張不分區名單應該把年輕人放進去，以展現國民黨對世代問題的看法與態度。

遭反對列不分區 吳連說五次：沒有關係

對於黨內有中常委反對黨主席列入不分區，吳敦義昨晚出席活動受訪時，除重申不分區名單仍未確定，並強調未來名單會包含年輕的、中年的以及比較成熟的。至於自己遭反對列入不分區，他僅以連續五個「沒有關係」回應，隨即在隨扈簇擁下離去。

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也被列入這份安全名單的立法院國民黨團總召曾銘宗則認為，上週三中常會才通過不分區提名辦法，他也還沒有報名，而且只有一、二個人報名，怎麼會有六個人的名單？「這個名單是存心抹黑國民黨的名單」。

另一位也在傳聞名單之列的國民黨中常委姚江臨，還被批評為愛捧「ＬＰ」。姚在受訪時說，「我不回應這個，他怎麼講是他的事」，「如果他罵我能讓他選上，沒有關係」；姚並強調，大家應該先看清楚，有沒有這件事情再來講，名單怎麼來的他也不知道，是不是真的也不曉得，「如果罵我可以高票當選立委，就再罵一次。」

曾銘宗：還沒報名 姚江臨：沒有要爭取

姚江臨強調，他沒有要爭取不分區，自己現在的任務是輔選總統參選人韓國瑜。

對於吳敦義宣布立委選舉要以拿下六十席為目標，最近有黨務人士放話只要拿五十席就算達到低標，姚江臨說，吳敦義已經講過是六十席，這就是目標。

國民黨中常委李德維也說，五十席「不夠」，國民黨應該要有企圖心，以追求重回執政為目標，不只韓國瑜要贏，還要立法院過半席次，也就是五十七席。曾銘宗則說，五十席是「最低標」，目標應該過半，拿下六十席。

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