救國團67週年團慶 嗆不會被黨產會打倒

中國青年救國團今日在劍潭青年活動中心舉行「救國團67週年團慶大會」，救國團主任葛永光致詞提及，有人問救國團是要救什麼國？當然是救中華民國，救國團不會被黨產會打倒；救國團召集人吳清基則說， 黨產會無理認定國民黨附隨組織，「凍結我們的黨產，限制我們的活動，這樣做是不對的！」（資料照）

2019-10-31 11:03:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團今日在劍潭青年活動中心舉行「救國團67週年團慶大會」，救國團主任葛永光致詞提及，有人問救國團是要救什麼國？當然是救中華民國，救國團不會被黨產會打倒；救國團召集人吳清基則說， 黨產會無理認定國民黨附隨組織，「凍結我們的黨產，限制我們的活動，這樣做是不對的！」

救國團67週年團慶大會出席貴賓包含國民黨主席吳敦義，立法院國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委林奕華、救國團榮譽召集人李鍾桂等人；吳敦義致詞表示，他第一次見到經國先生是在民國57年5月24日，當時就讀台大歷史系二年級，有一篇文章被經國先生看到了於是受到召見。

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吳敦義憶及，這是50幾年前的事，經國先生勉勵他要挑起台大人十字架，從當台北市議員從政開始，永遠都記得經國先生那一天約見的身影，擔任南投縣長任內，也擔任救國團南投縣團委會義務職，與救國團很有淵源。

吳敦義強調，他從政始終以經國先生為榜樣，雖然無法達到經國先生十分之一，但認為一日救國團、終生救國團，無論在學校、政府或學校，大家要記得救國團是為救國而創造，「我每一天心裡都想著要依照救國團宗旨來為社會服務！」

救國團召集人吳清基致詞表示，今天是救國團成立67週年，非常歡迎前副總統吳敦義蒞臨參加大會，要對長年參與的志工表達感謝，吳是行政院長內提拔他的長官，其閣揆貢獻空前絕後，當時經濟成長率GDP超過10%。

吳清基指出，要感謝蔣經國先生創立救國團，蔣提出「我們為青年服務、青年為國家服務」，這大家成為心中最高指導原則，一日救國團終生救國團，一日參加救國團，終生感謝救國團。

吳清基更提及，呂秀蓮有說過她年輕時也參加中部橫貫公路活動，認識筆友開啟視窗，立法院長蘇嘉全也參加過救國團活動，救國團是大家所公認的公益社團，卻受到黨產會無理認定為國民黨附隨組織，「凍結我們的黨產，限制我們的活動，這樣做是不對的！」

救國團主任葛永光表示，有人問他救國團是救什麼國啊？他回答當然是救中華民國，今天在青年活動中心入口插了許多國旗。現在真的很不想提到黨產會，有一次他與民進黨大老吃飯，提及救國團幫過你的忙，其實救國團以前做過很多好事，為什麼還要整肅救國團？民進黨大老就說「因為你們跟國民黨關係太好」。

葛永光認為，在那個時代每一個團體都跟國民黨很好，為什麼要用過去歷史來鬥爭救國團，沒有國民黨的貢獻，沒有救國團為老百姓服務，在與共產黨鬥爭上能夠創造經濟奇蹟嗎？既然不能，那為何要用轉型正義去鬥爭過去的歷史。

葛永光指出，救國團不會被黨產會打倒，會更積極擴大對青年和社會的服務，要把救國團正能量發揚光大，不要做分裂社會的工作，救國團要成為清流來改變大環境，成為國家的救國團、全民的救國團。

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