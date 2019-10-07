救國團反擊黨產會：當時以黨領政 遵從政策製作青年歌曲

2019-10-07 09:44

〔記者羅綺／台北報導〕救國團指出，黨產會近日再度透過特定媒體，片面擷取歷史資料內容，違背史料研究與法律精神斷章拼湊，企圖持續誤導社會認知並干擾司法。

救國團表示，當年蔣經國先生於救國團主任任內，指示救國團加強研究製作青年歌曲，以強化年輕人愛國情操，以當時歷史背景而言，不但對團結國家與提振士氣有重大貢獻，且一切遵從政府政策辦理。

救國團指出，我國國防部每年在329青年節前夕，亦以「唱出勝利的樂章！」等主題，與教育部共同舉辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，且國防部於新聞稿指出，該比賽可「讓全場觀眾感受年輕世代對於國家的熱愛與支持，也將全民國防信念、國家的認同及對社會的關愛，深植於所有人的心中。而透過愛國歌曲而匯集、凝聚的向心，將會源遠流長，且綿延不絕地傳承給每個世代的青年，讓他們繼續以激昂的音調引吭高歌，相互鼓舞、勇往直前，無悔地堅守著對於國家永誌不渝的大愛。」救國團直呼：「鼓勵青年愛鄉愛國，何罪之有？」

救國團進一步表示，當年救國團依時任主任蔣經國先生指示，辦理校園巡迴演講及匪情研究班，同樣是配合政府反共政策。民國56年，台灣與中共仍處於對抗狀態，當時台灣處於危急存亡之秋，國民黨以黨領政，故當時為行政機關的救國團，當然不能自外於與國民黨研商對抗中共政策，因為這是政府的政策，也是國家賴以生存的基礎。反共在當時是合法合憲，天經地義的事情，現在卻被黨產會視為違反政黨競爭，且違背民主法治的事情，而凍結了救國團財產，「令人浩嘆」。

救國團強調，德國知名的公法學者Christian Starck教授比較德國與台灣各項實際情形後，特別針對救國團出具一份鑑定書，鑑定救國團並非國民黨附隨組織。依Christian Starck教授見解，東德與台灣民主發展歷程有明顯差異，但黨產會刻意忽視時空背景，亦不考量政治及社會情況差異，僅以自己意識型態為基礎，針對性的任意指認誰是國民黨附隨組織，卻不願面對自己的違憲問題。

救國團向黨產會喊話：「請停止這種挾執政優勢，利用特定媒體，持續抹黑、誣衊救國團的不公不義的作為」。

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