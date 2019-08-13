黨產會看青天白日不順眼？ 學者打臉藍委：救國團團徽是黨徽

2019-08-13 16:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委柯志恩今在臉書發文聲援救國團，質疑「正不正義，不是黨產會說了算」，黨產會以救國團團徽作附隨組織的證據，國民黨黨徽和國徽本就相像，怎能以此做呈堂罪供？對此，南台科大財法所教授兼所長羅承宗今日受訪表示，救國團團徽是黨徽，是救國團成立之際就承認過的事。

柯志恩批評，黨產會看青天白日不順眼，就認定經國先生一手成立的救國團必須剷除到底，無在乎人民的觀感與對社會傷害…如今被黨產會盯上的，就是國民黨的附隨組織，「正不正義都是黨產會說了算，如此惡劣行徑與打家劫舍的盜匪何異？」

羅承宗反駁表示，柯志恩委員是淡江大學教授，還當過學務長，理應知道學術講求證據，有證據才說話。

羅承宗強調，1952年10月初救國團成立之際，即承認「青天白日代表黨徽 三紅條即三民主義」，當時稱「本團團徽中為青天白日，乃中國國民黨黨徽，中國國民黨為國民革命奮鬥垂60年，有中國國民黨始有中華民國，團徽中央之黨徽，在於啟示中國青年，明瞭中華民國之本源，從知報國之道。」

羅承宗提及，救國團當年還說「所襯三紅色橫條，象徵中華民國以三民主義為立國最高準繩，青年須以建立三民主義新中國為畢生職責，一心一德，矢志靡他，紅色代表青年熱烈奮勇之大無畏精神，必以不怕苦、不怕難、不怕死之決必，實踐領袖救國復國建國之訓示」等語。

羅承宗認為，救國團當時「青天白日代表黨徽」都講得那麼清楚直白了，還有什麼好爭辯？

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