黨產會：救國團為KMT對青年思想消毒

2019-07-01 13:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對救國團於團內刊物「團務通訊」宣稱黨產會洗腦閱聽大眾等事，黨產會今日秀出證據反駁強調，中國青年救國團受到國民黨的實質控制，在戒嚴時期協助國民黨，在校園進行青年思想消毒工作，救國團才是真正洗腦青年學子的附隨組織。

黨產會表示，根據1983年教育部編印的「學校安定工作會報執行情形與成果報告」記載，「其間救國團曾舉辦一連串之學生政論性社團負責人研習會，以及各類學生社團幹部座談等，即為黨團組訓活動發揮無比功能之實例，亦即對校園安定工作，有其相當程度之正面作用」。

成果報告顯示，「學校安定工作會報」動員教育部、國民黨青工會、救國團以不同的角色、作法，將校長、院長、教授、學校行政主管、學生社團、學生幹部等各層次的思想教育、組織活動辦得有聲有色。

且於各次會報中提出成果檢討、改進意見，構成推動校園安定工作中積極主動的攻擊力量，使陰謀份子在校園內發展組織，或從事地下活動受到很大阻力。

黨產會強調，所謂「校園安定工作會報」是由教育部主責，由當時教育部長朱匯森主持，朱男同時也是救國團團務指導委員兼召集人。

當年出席單位有國民黨青工會、文工會、北區知識青年黨部、救國團、法務部調查局、警備總部、教育部軍訓處、訓委會、人事處，平均2週開會1次為原則。

黨產會表示，該會報分工則為「組織工作歸知青黨部、社團活動歸救國團、調查工作由調查局與警備總部負責」。

「救國團也為國民黨選舉！」黨產會指出，成果報告提及，救國團在各縣市設置大專學生社團服務中心，讓各校師生長期在週末舉辦營隊，在選舉前增加梯次、擴大名額，「效果良好」。

報告結語更點出，救國團對安定校園發揮重要功能，增額立委選舉已順利結束，國民黨均獲重大勝利。在金山青年活動中心，透過各大專院校推薦學生幹部368名參加研習⋯對選舉之後「遭受偏激份子污染之青年思想消毒工作」效果甚佳。

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