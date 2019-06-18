美軍炸毀電台也淪黨產 黨產會：被中廣以898萬元轉賣

2019-06-18 09:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會6月20日將召開中廣聽證會，據調查，國民黨黨營事業中廣公司當年接收龐大日產，其中一處為「高雄漁業電台」，該筆不動產在1972年以898萬餘元出售給第3人，黨產會未來將進行追徵。

黨產會調查發現，日治時期在愛河東岸有一座小型漁業電報台，二戰時被美軍軍機炸毀，戰後日本投降，高雄市政府將舊址重新修建，該電報台由高雄縣市共管，並設漁業專用電台。

1948年1月高雄市府將漁業電台撥交給國民黨「中央廣播事業管理處」接管，該處後來改組為中廣公司，而電台於1950年改名為「中國廣播公司高雄廣播電台」。

黨產會從地籍查出，電台所在地座落於高雄市前金區前金段，1950年原登記為省有，由台灣省政府財政廳管理，1972年10月改登記所有權人為中廣公司，登記原因為買賣。

「2個月內隨即出售！」委員指出，中廣在1972年10月登記所有權人，12月就將電台基地出售給蔡文慶，當時售價為898萬4250元。

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