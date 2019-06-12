中廣不動產全揭露！黨產會：非廣播部門資產逾63億元

2019-06-12 14:15

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今日公布中廣調查報告，截至2017年4月為止，中廣名下有27處房地，土地面積共6萬8265坪；非廣播部門的資產帳列金額，總計63億9735萬元。

黨產會將於6月20日舉行聽證會，針對中國廣播公司是否為國民黨附隨組織，及中廣名下財產是否不當取得，將進行聽證程序。

黨產會統計，中廣名下不動產包含台北市松江大樓2筆、林森大樓2筆、景美土地1筆、板橋既行道路土地筆、八里土地3筆、桃園店子湖發射站土地1筆、新竹市區土地2筆、新豐發射站土地5筆、苗栗台土地1筆、苗栗火炎山發射站建物2間。

台灣台土地1筆、台灣台霧峰發射站建物面積104.6坪、芬園發射站土地2筆、日月潭轉播站2層建物1棟、埔里發射站建物、嘉義台址土地8筆、嘉義虎尾寮轉播站土地1筆、嘉義民雄土地2筆。

此外，在台南台七股發射站土地有3筆、台南台台址土地1筆、高雄台址土地2筆、高雄台調頻預定地土地3筆、高雄中正路土地1筆，及高雄台大寮發射站建物、花蓮台玉里發射站土地1筆、宜蘭台址土地45筆、宜蘭市區土地1筆。

黨產會委員表示，中廣財產以台北市松江大樓、林森大樓最為值錢，該不動產為中廣當年將位於仁愛路上的原台灣放送協會土地及房舍，以88億元變賣後所購入，其他民雄等土地則來自於國產。

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