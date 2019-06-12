獨家》黨產會：中廣三重土地變成「西班牙水花園」

2019-06-12 09:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會6月20日將召開中廣聽證會，據最新調查，曾由國民黨經營的中國廣播公司，過去肩負對中共心戰喊話任務，由政府出錢補助設置的三重收音台基地，在80年代被中廣變賣出售，已改建成「西班牙水花園社區」住宅。

黨產會查出，國民黨讓趙少康以10億元分期付款方式入主中廣，當年「轉帳撥用」接收自日產台灣放送協會的土地及房舍，或由政府出錢補助購置之不動產，已被國民黨陸續出售，現登記中廣名下土地有84筆。

黨產會委員表示，因應政府需求，中廣當年與政府有簽訂合約，利用接收的台灣台、台南台、台中台、嘉義台、花蓮台等，從事國家政治宣傳任務，中廣早年經費支出也列入國家總預算，由政府按月補助經費。

「三重土地是交通部補助中廣購買的！」委員透露，中廣是國民黨開的公司，國家為何要撥款給中廣經費，是政府要透過廣播對進行反共，結果國民黨最後卻將收音台土地變賣。

據黨產會調查，位於新北市三重區中正北路165巷內，擁有700多戶的「西班牙水花園」社區，前身是中廣在台北近郊收音台基地，國民黨政府當年為反共心戰喊話由交通部補助中廣所購，曾經架設電台及電網。

委員指出，三重5千多坪土地是從1986年開始，陸續被國民黨出售給第3人，該筆被移轉的資產，黨產會預估對中廣追徵9億元。

中廣接收自原台灣放送協會大安播送會館的土地，該不動產中廣以88億元轉賣給黨營中投公司，之後又轉賣宏盛建設公司興建帝寶豪宅，扣掉相關土地增值稅後，預定追徵約70億元。

此外，高雄水產業會於日治時期在愛河東岸有一小型漁業電報台，日本二戰投降後，該電報台由高雄縣市共管，並設漁業專用電台，卻被中廣公司在1972年出售，也將予以追徵。

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