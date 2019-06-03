黨產會：KMT革實院訓練經費 由國家預算支應

2019-06-03 14:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨創設革命實踐院訓練學員，由國家總預算經費支付！行政院黨產會最新公布史料顯示，在1950白色恐怖年代，國民黨革命實踐研究院後期訓練計畫全部經費，由行政院以「儲訓建國幹部經費項目」名義，列入國家1951年度總預算。

黨產會表示，1950年9月23日，國民黨中央組織改造委員會召開第24次會議，會中通過「革命實踐研究院後期訓練計畫綱要」，明訂革命實踐研究院依照行政院、國防部委託訓練軍政人員，並依據國民黨的改造案和政治主張，以求黨政軍各項改革有效實施。

該計畫綱要主旨載明，適應反攻大陸需要，研擬有關黨政軍各項實際問題之具體實施方案，及選訓黨政軍各級主要幹部，使各適才適所，達成重建黨國任務。

計畫目標提及，要研討在光復大陸前，如何建立敵後或地下政權，以及在光復大陸時，如何使黨政措施，能配合軍事反攻，爭取勝利。

在人事任用與經費方面，更可享有「優先任用」，該計畫綱要規定「凡經受儲備幹部訓練者，予以登記與組織，至適當時期再予優先任用」；至於後期計畫全部經費，由行政院以「儲訓建國幹部經費項目」列入國家1951年度總預算。

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