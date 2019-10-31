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台美互動有默契！美方高調PO照 與台灣互動檯面化、常態化

美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung（左）27日與我駐貝里斯大使陳立國（右）會晤。（圖取自柯札克推特）

美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung（左）27日與我駐貝里斯大使陳立國（右）會晤。（圖取自柯札克推特）

2019-10-31 10:38:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung造訪貝里斯，轉發與我國駐貝里斯大使陳立國會晤合照，並表示「與陳大使相談甚歡」，有報導指出，美方似乎有意將台美官方互動檯面化、常態化。

《放言》 報導，近2年來，美國國務院官員數度透過推特公開與台灣官員的會晤訊息，就連稱謂使用、互動規格都相當罕見，似乎透露美方有意將台美官方互動檯面化、常態化。

包含29日Julie Chung與陳立國及日方大使會晤，會後美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）率先發布Julie Chung與我方大使合照；Julie Chung的個人推特及美駐貝里斯大使館的官方臉書，也發布了雙邊會晤的訊息，且對台灣大使的稱謂及互動規格，與日本一致。

該篇報導認為，這種由美方政府部門或官員先行公布台美官方會晤的照片及訊息，再由台灣被動證實的模式，實際上是在近3年來台美外交系統建立的默契。此外，有外交幕僚私下透露，這種作法一方面能讓美國掌握主導權，同時也降低中國直接對台採取外交報復。

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