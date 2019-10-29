美西半球事務首席副助卿會我貝里斯大使 深化三方合作

美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung（右）與台灣駐貝里斯大使陳立國（左）會晤，向台灣與貝里斯建交30週年的里程碑表達祝賀之意，雙方也就台灣貝里斯關係進行討論。（取自柯扎克推特）

2019-10-29 12:13:53

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國務院西半球事務局首席副助卿Julie Chung近日與我駐貝里斯大使陳立國會面，外交部今天表示，雙方一起討論台美貝三方如何共同合作，提升促進中美洲的永續發展與經濟繁榮，美方也就台灣和貝里斯建交30周年表達祝賀之意。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）28日在推特上提及，首席副助卿Julie Chung與台灣大使陳立國會晤，向台灣與貝里斯建交30周年的里程碑表達祝賀之意，雙方也就台灣貝里斯關係進行討論。

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外交部發言人歐江安今天說明，我駐貝里斯大使陳立國與Julie Chung會面，一起討論台美貝三方如何共同合作，提升促進中美洲的永續發展與經濟繁榮，並進一步深化貿易投資關係，嘉惠雙方人民。

歐江安說，外交部樂見美國國務院官員和我駐貝里斯大使會晤，與柯札克助卿公開推文，討論台美貝三方合作。

美國國務院西半球事務局代理助卿柯札克（Michael Kozak）28日在推特上提及，首席副助卿Julie Chung與台灣大使陳立國會晤，向台灣與貝里斯建交30週年的里程碑表達祝賀之意，雙方也就台灣貝里斯關係進行討論。（截取自推特）

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