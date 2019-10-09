陳建仁與貝國副總理同慶建交週年：期待下一個30年

我國與貝里斯今晚舉行「建交30週年慶祝酒會」，由副總統陳建仁與貝里斯副總理法博（Patrick Faber）共同主持，外交部長吳釗燮與貝里斯大使賀戴安一同舉杯。（記者呂伊萱攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-10-09 23:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與貝里斯今晚舉行「建交30週年慶祝酒會」，由副總統陳建仁與貝里斯副總理法博（Patrick Faber）共同主持。法博致詞時說，貝里斯與台灣的共同點很多，不僅都有個強勢鄰居，對於民主、主權和人權也都擁有無法摧毀的渴求，「期待我們的下一個30年，及至永久」。

貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）7日起應邀率團訪問台灣，今天晚上並與貝里斯駐台大使賀黛安（Diane Haylock）、台灣副總統陳建仁和外交部長吳釗燮等人一同，參加「台貝建交30週年酒會」，明天並將出席國慶慶典活動。

台灣與貝里斯於1989年10月11日簽署建交公報，為歡慶兩國建交30週年，貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處（CATO）合作，在10月間舉辦貝里斯美食節、建交30週年慶祝酒會、貝里斯畫展及貝里斯樂團「Garifuna Collective」訪台等系列慶祝活動。

法博在建交慶祝酒會上致詞說，貝里斯與台灣的共同點很多，也許有些人永遠無法理解，一個將近2400萬人的國家如何與甚至不到50萬人口的國家相似，但如果看看兩國處境就能了解，貝里斯和台灣都有個強勢鄰居，且對於民主、主權和人權都擁有無法摧毀的渴求，貝里斯更有許多要繼續向台灣學習之處，「期待我們的下一個30年，及至永久」。

陳建仁則細數台灣與貝里斯的各項合作，橫跨基礎建設、農業、公衛、醫療、教育和文化，貝里斯來台留學生超過400人，簽署公衛、經貿、通航等合作協定或意向書，開拓雙方關係。陳建仁說，30年正邁向另一個重要里程碑，開啟新頁可喜可賀，感謝歷任雙方駐使的付出。

陳建仁也說，台灣在國際上或許面對挑戰，「但很慶幸有貝里斯這樣真誠可靠的朋友互相扶持」，他感謝貝里斯政府與人民的支持。陳建仁並說，雙方共同堅守自由、民主、法治和人權等普世價值，關係經歷30年益加穩固，將繼續分享更長遠的友誼。

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