建交30週年 我與貝里斯簽廉政合作協定

2019-07-03

〔記者楊淳卉、呂伊萱、黃捷／台北報導〕蔡英文總統昨接見貝里斯總督楊可為（Colville Young）爵士訪問團，並與總督共同見證我國法務部長與貝國檢察總長兼法務部長簽署《中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定》，盼持續深化兩國各項合作，促成更緊密的夥伴關係。

總督楊可為訪台 重申邦誼

總統致詞表示，今年十月，台灣和貝里斯建交滿三十週年，台灣和貝里斯從一九八九年建交以來，是承平時期的好夥伴，也是艱困時期的友人。對於今年五月的「世界衛生大會」（ＷＨＡ），台灣再次未能收到邀請函，貝里斯也提案力挺台灣的參與。

楊可為總督致詞表示，此次訪台係重申對台的友誼情感，台貝邦誼將不只持續三十年，而是永久的友情，關係緊密到像一家人。他也感謝台灣給予貝里斯建言，幫助貝里斯在發展的同時兼顧對環境的尊重，貝里斯有很多可向台灣學習的地方。

楊可為總督說，台灣以堅定的反貪腐立場有名，賄賂、洗錢、走私毒品都是對國家及全球不好的行為。所以，他很高興今天能與台灣簽訂協定，在此領域合作，並再次重申貝里斯對台灣的深厚友誼及感情。

會談結束後，總統與楊可為總督共同見證我國法務部長蔡清祥與貝國檢察總長兼法務部長裴瑞斐簽署《中華民國（台灣）政府與貝里斯政府廉政合作協定》。

該協定係我與貝里斯基於兩國邦誼，為提升雙方國家有效預防及打擊貪腐之能力，以促進廉政發展及防制跨國貪瀆犯罪為目的，於廉政領域建立夥伴關係。

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