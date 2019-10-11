台貝建交30年 11月將赴貝國舉辦首屆台灣商展

2019-10-11 14:16

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在總統府接見貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）訪問團，說明台貝兩國在醫療、基礎建設、職業訓練及經貿投資合作等方面，均有許多新的進展，她表示，這次與會貴賓來訪期間，兩國也簽署推動「雙邊通航協定」備忘錄，相信在協定簽署之後，兩國的民航合作定將更加密切，也實踐我們互惠互助、踏實外交的精神。

蔡總統致詞時表示，她於去年8月率團訪問貝里斯，非常感謝巴洛總理、法博副總理及貝里斯政府的盛情接待。後天是中華民國台灣和貝里斯建交滿30周年的日子。法博副總理特別代表貝里斯政府率團前來參加我國國慶及兩國建交30週年等慶祝活動，喜上加喜。她要代表中華民國政府與人民表達最誠摯歡迎之意。

總統指出，這是法博副總理第4次訪問台灣，相信透過這次來訪，各位也將對中華民國台灣的政經發展會有更深入的了解，也讓雙邊的合作關係更加提升。

總統提及，從她去年訪問貝里斯到現在，兩國持續積極推動醫療、基礎建設、以及職業訓練等合作計畫。過去這幾個月，雙方在經貿及投資上的合作，也有許多新的進展。舉例來說，今年6月，台灣組團到貝里斯考察觀光商機，8月簽署「部分範圍協定」（PSA）先期研究的合作意向書。

台灣的採購團上個月到貝里斯採購海鮮產品，下個月也將在貝里斯舉辦第一屆的台灣商展，這些都是提升兩國邦誼的具體行動。

回顧30年來的邦誼，總統說，中華民國台灣和貝里斯相互扶持，密切合作，她要再次代表政府和人民感謝貝里斯的支持跟情誼。展望未來，期待兩國繼續加深夥伴關係，攜手成長。

此外，蔡英文總統稍後也接見聖克里斯多福及尼維斯國會議長柏金斯，並感謝柏金斯伉儷及與會貴賓遠道而來參加我國國慶活動，表明期盼兩國未來在建設、教育、醫療等各個領域，都有更深入的合作。

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