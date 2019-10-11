貝里斯11月將表揚清大學生志工團 副總理：台灣是民主典範

2019-10-11 09:51

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長潘文忠日昨接見我國友邦貝里斯副總理兼教育部長法博（Patrick Faber）及該國官員一行4人，法博表示，清華大學學生志工團義行受到貝里斯師生家長歡迎及感激，將於今年11月邀請志工團學生赴貝里斯時接受該國政府的表揚，他更肯定表示，台灣是現代民主發展的典範。

法博於10月7日至11日來台慶賀我國國慶，並偕觀光暨民航部部長赫瑞迪（Jose Manuel Heredia Jr.）、交通暨救災部部長卡斯卓及該國於聯合國教科文組織國家委員會秘書長布雷茲（Roosevelt Alexander Blades）來訪，加強雙邊各項交流合作。

部長潘文忠表示，台貝兩國建交30年來邦誼深厚，教育合作和青年交流也相當密切，目前有234名貝里斯留學生在台留學，不論是學位生或華語生表現都相當優秀，特別是崑山科技大學貝里斯籍研究生摩根（Wani Jamaal Morgan）在今年3月榮獲「上銀機械碩士論文獎」金質獎，為該獎項成立15年來首次由外籍生獲獎，且亦是首次由非頂尖大學的技職校院得此殊榮。

此外，我國亦有青年赴貝里斯交流，如清華大學貝里斯資訊教育服務團，在貝里斯擔任志工迄今已9年，學生係自主募款支應所有費用及捐贈相關物資協助當地教育。

法博表示，清華學生志工的義行受到貝里斯師生家長歡迎及感激，計畫將於今年11月邀請志工團學生赴貝里斯時接受政府表揚，台灣是現代民主發展的典範，從農業、工商業發展到高科技產業成功的國家，更不餘遺力協助提升友邦各項發展，也許是他長期擔任教育部長的緣故，在兩國間各式各樣的交流中，他認為教育交流帶給貝里斯的助益最長遠宏大，非常感謝台灣獎學金及青年志工服務團給予的幫助，貝里斯資源雖有限，但也提供短期遊學獎學金，讓台灣學生能夠赴貝里斯學習英語、了解當地民情，增進雙邊友誼。

貝里斯正在推動電子書數位教育平台，潘文忠特別提供我國因材網平台（Adaptive learning Platform）訊息，並表達非常樂意分享該平台提升學生學習成果的成功經驗，也歡迎更多貝里斯青年來我國留學及交流，在研習專業、擴大視野同時，更進一步深化雙邊的實質友好關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法