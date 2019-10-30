接見美退伍軍人協會首位女性總會長 蔡英文：台美可以好上加好

蔡英文總統今日上午接見美國退伍軍人協會布朗（Jan C. Brown）總會長暨夫婿。（資料照）

2019-10-30 12:02:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午在退輔會主委馮世寬陪同下接見美國退伍軍人協會布朗（Jan C. Brown）總會長暨夫婿，盼透過美國退伍軍人協會的協助，台美關係可以好上加好，更加密切，也一起為印太地區的和平與繁榮帶來更多貢獻。

總統致詞時首先歡迎布朗總會長暨夫婿來台灣訪問，並表示，布朗總會長是美國退伍軍人協會創會75週年以來，第1位女性總會長。身為女性，她也感到非常驕傲。

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總統指出，中華民國台灣和美國退伍軍人協會之間，有長期的友誼。我國退除役官兵輔導委員會是協會的兄弟會，每年協會舉辦年會，我們也都受邀派代表參加。更讓我們感動的是，美國退伍軍人協會經常通過決議文，支持中華民國台灣的民主發展和國際參與空間。

總統提到，去年，美國退伍軍人協會就在年會上表決通過第19-7號決議文，再次呼籲兩岸間互相對話、避免軍事衝突，並支持美國政府深化和中華民國台灣的交流合作。總統感謝這些友善又堅定的支持。

總統說，透過持續的互動，我們希望多學習美國對退伍軍人、眷屬和遺孤的全方位照顧。退伍軍人的照顧，也能發展成社會上照顧長者的典範。

總統進一步指出，這幾年，台灣進入高齡社會，輔導會積極響應政府的長照2.0政策，率先透過榮民醫院及榮家的體系，深化長照服務的提供，就是很重要的例子。

總統也提到，這一趟，布朗總會長暨夫婿除了參加榮民節慶祝大會，還將參訪榮民總醫院等機構。她相信，透過交流對話，彼此經驗將可以互相激盪，持續進步。

最後，總統表示，今年是《台灣關係法》立法40週年，延續過去累積的基礎，目前，台美關係正處於穩定深化當中。她很期待，透過美國退伍軍人協會的協助，台美關係可以好上加好，更加密切，也一起為印太地區的和平與繁榮，帶來更多貢獻。

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